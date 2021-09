Detlef Seif (CDU) gewinnt erneut Direktmandat im Wahlkreis

Landratswahl 2021: Metzdorf und Schartz in Stichwahl

Trier. Überraschende Gesichter in der Kreisverwaltung Trier: Stefan Metzdorf erreichte nach Auszählung aller 175 Stimmbezirken einen Stimmenanteil von 32,37 Prozent (27989 Stimmen) und landete damit vor Schartz, der am Ende des Wahlabends 31,30 Prozent (27061 Stimmen) erreichte. Beide Kandidaten gehen damit am 10. Oktober in die Stichwahl. Kohley, Wehrheim und Klein landeten auf Platz drei, vier beziehungsweise fünf.