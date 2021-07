Die Situation bei Bus-, Bahn- und TaxiBusPlus-Verkehren

ADAC Luftrettung im Hilfeeinsatz - mit Video

Ahr. Von Donnerstag bis Montagabend ist die gemeinnützige ADAC Luftrettung mehr als 70 Rettungseinsätze in den Krisengebieten in Rheinland-Pfalz und vereinzelt auch in Nordrhein Westfalen geflogen, darunter waren 65 Spezial-Windeneinsätze der beiden eigens aus München und Landshut an die Luftrettungsstation in Koblenz am Bundeswehrzentralkrankenhaus verlegten Windenhubschrauber.

weiterlesen