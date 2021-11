Euskirchener Adventskalender bis 29. November erhältlich

Die Kalender sind, solange der Vorrat reicht, bis zum 29. November 2021 zum Preis von5 Euro an folgenden Stellen erhältlich:

• GALERIA Karstadt Kaufhof Euskirchen, Spiegelstraße 14

• Konditorei Café Kramer, Bahnhofstr. 17-19, 53879 Euskirchen

• Krewelshof Eifel, Enzener Str. (B 266), 53894 Mechernich-Obergartzem

• Optik Jahn, Neustr.11, 53879 -Euskirchen

• Raiffeisen-Markt Euskirchen-Stotzheim, Im Mühlenfeld 22

• Rathaus, Infothek, Kölner Straße 75

• real,- Markt Euskirchen, EURO-Park

• Schuhhaus Lange, Popup-Store, Ring Center, Winkelpfad 50/Rüdesheimer Ring 145

• SVE Stadtverkehr Euskirchen, KundenCenter, Oststraße 1-5

• Wochenspiegel, Gerberstraße 41

• z.eu.s-Geschäftsstelle, Kölner Straße 13



Durch den Kauf eines der 2.500 Adventskalender unterstützt jeder Käufer die Weihnachtsbeleuchtung in der Euskirchener Innenstadt. In diesem Jahr ziert wieder der Alte Markt in weihnachtlicher Atmosphäre das Titelbild. Jeder Kalender hat eine eigene Losnummer und es besteht mit dem Kauf eines Kalenders die Chance auf einen Gewinn. Die Losnummer ist jeweils auf der Vorderseite des Kalenders aufgedruckt. Es gibt Warengutscheine zahlreicher Geschäfte, Verzehrgutscheine aus verschiedenen Gastronomiebetrieben und Schecks in the City im Gesamtwert von über 2.000 Euro zu gewinnen. Der Hauptpreis wird von der Kreissparkasse Euskirchen zur Verfügung gestellt: Schecks in the City im Wert von 500 Euro. Die Auflistung der Gewinne und der Sponsoren finden Sie wie gewohnt auf der Rückseite des Kalenders.



In diesem Jahr gibt es darüber hinaus erstmalig eine Besonderheit. Zum 10-jährigen Bestehen hat der Adventskalender eine Auffrischung erfahren: Hinter jedem Türchen verstecken zusätzlich kleine Überraschungen: von Backrezepten über eine Märchenerzählerin bis hin zu Bastelanleitungen. Es wird für jedes Alter etwas Passendes dabei sein. Seien Sie gespannt, was Sie beim Öffnen der Türchen erwartet!

Alle Informationen zu den Ausspielungsbedingungen und zur Einlösung der Gewinne stehen auf der Rückseite der Adventskalender sowie unter www.z-eu-s.de.