Unfall auf der A1: 71-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Haus nach Brand unbewohnbar

Mehren. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Haus ist nach dem schweren Brand unbewohnbar.Die Scheune neben dem Wohnhaus stand bereits in Vollbrand und Flammen schlugen aus dem Dach, als die Feuerwehren am Samstagnachmittag bei einem Brand in Allscheider Straße in Mehren eintrafen. Der Anruf ging bei der Polizeiinspektion in Daun um 16.23…