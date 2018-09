Mit dem Motorrad in ein Rotwild-Rudel gefahren

Miezen: Klare Niederlage zum Auftakt

Trier. Mit einer herben 21:35 (11:18)-Niederlage beim TSV Mainz 05 ist die DJK/MJC Trier in die neue Saison der 2. Frauenhandball-Bundesliga gestartet. Dabei konnten die Miezen nur in den ersten 20 Minuten mithalten. Trier war mit nur acht Feldspielerinnen am Start, Mainz setzte zwölf Akteurinnen dagegen.