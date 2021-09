Leckere Heimat Häppchen

Aus dem royalen Nähkästchen geplaudert

Trier. Der in Trier geborene und in Köln lebende Adelsexperte Michael Begasse, bekannt wie beliebt, arbeitet seit 30 Jahren beim Radio und fürs Fernsehen. Am heutigen 23. September erscheint sein üppig bebildertes Buch "111 royale Momente für die Ewigkeit". Leicht und locker plaudert er darin aus dem Nähkästchen und erzählt 111 exemplarische Geschichten über lebende wie historische Royals rund um den Globus.