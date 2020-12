Die Tanne bleibt stehenâ€¦

Get Phd Dissertation Acknowledgement and assistance with other Subjects by Tutors. Wie man Weihnachten feiern sollte, darüber machten sich die Haupt- und Ehrenamtliche der evangelischen Kirchengemeinde Euskirchen seit September Gedanken. »Große Gottesdienst im Freien mit großem Abstand zueinander, das schien uns unter den Corona-Bedingungen die beste Voraussetzung zu sein.« erläutert Pfarrer Edgar Hoffmann. Mit Unterstützung der SVE und der Stadt Euskirchen wuchs der Plan, einen Teil des Parkplatzes zwischen Bahnhof und Roitzheimer Straße am 24. Dezember zum 30 mal 60 Meter großen Freiluft-Gottesdienstgelände zu machen. Ein weiterer Gottesdienst war in Antweiler geplant.

»Eine schöne Tanne habe ich mit unserem Küster Michael Bork ausgesucht, wir wollten auf dem Parkplatz weihnachtliche Stimmung erzeugen, vor allem mit festlicher Blasmusik, aber eben auch mit dem Baum und feierlicher Dekoration, für die Ehrenamtliche die Stichsäge schon im Anschlag hatten.« berichtet Pfarrer Frank Thönes nicht ohne Wehmut.





»Auf Nummer sicher gehen«

»Unser Hygienekonzept hat sich in den vergangenen Wochen bewährt und Gottesdienste wären erlaubt. Absolute Sicherheit kann es aber nie geben. Die sich weiter zuspitzende Lage hat uns veranlasst, nun alle Gottesdienste für die Zeit des harten Lockdowns abzusagen und so auf Nummer sicher zu gehen. Damit stellen wir uns auch an die Seite der Gastronomen, Kulturschaffenden, Einzelhändler und vieler anderer, die vergleichbare Hygienekonzepte haben. Wir verzichten auf unser Privileg.« begründet Pfarrer Gregor Weichsel die Entscheidung des Presbyteriums. Dabei gebe es gute Gründe, von diesem Privileg Gebrauch zu machen, da viele Menschen im Gottesdienst Trost und Halt finden. Menschen, die sich bereits angemeldet hatten, werden die Pfarrer seelsorglich begleiten, so wie sie in diesen besonderen Tagen natürlich für Seelsorge ansprechbar bleiben.





Gottesdienste als online-Angebot

Zwei Gottesdienste sind am Heiligen Abend als Streaming-Angebot über die Homepage zu sehen und können zu Hause mitgefeiert werden: Ab 16.30 Uhr eine Familien-Christvesper für Groß und Klein und ab 18.15 Uhr die Christmette mit dem Vokal-Ensemble TON-ART. Außerdem erscheint ein Heft mit einer Hausandacht, das beispielsweise mit der Adventskerze vor der Kirche abgeholt, auf der Homepage heruntergeladen oder auf Wunsch zugeschickt werden kann. Am 1. und 2. Weihnachtstag wird ein Gottesdienst live aus der Kirche übertragen ohne dort anwesende Gemeinde. In den vergangenen Wochen nutzten rund 70 Haushalte bereits dieses Angebot aufgrund der stark reduzierten Plätze in der Kirche.

Aktuelle Informationen erscheinen auf der Homepage der Gemeinde www.ev-kirche-euskirchen.de