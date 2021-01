fs 11. Januar 2021 Artikel teilen





Mann erleidet Brandverletzungen und Rauchgasvergiftung

Löscharbeiten nach Scheunenbrand dauern an

Euenheim. In einer Scheune an der Euenheimer Rheinstraße kam es am heutigen Montagnachmittag, 11. Januar, um 14.03 Uhr zu einem Feuer. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Ein 55-jähriger Mann konnte sich ins Freie retten. Er erlitt jedoch eine Rauchgasintoxikation und Brandverletzungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht.