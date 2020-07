Nach Smartphone-Diebstahl fahndet die Polizei nach Tätern

inZunächst hatte ein männlicher Tatverdächtiger (schwarze Basecap, schwarzer Corona Mund- und Nasenschutz) den Vodafoneladen in der Fußgängerzone Euskirchen betreten. Dieser Tatverdächtige lenkte den Mitarbeiter durch ein Beratungsgespräch ab. Kurze Zeit später betraten zwei weitere männliche Tatverdächtige den Verkaufsraum, gingen zielstrebig zur Smartphone-Auslage. Hier rissen beide Tatverdächtigen gleichzeitig jeweils zwei iPhones von den Diebstahlssicherungen und verließen fluchtartig das Geschäft. Unmittelbar darauf brach die Einzelperson das Beratungsgespräch ab und ging langsam in Richtung Ausgang. Hierdurch hinderte er den Vodafone-Mitarbeiter an der Verfolgung der Diebe. Alle drei Tatverdächtigen konnten mit dem Diebesgut unerkannt entkommen.

Fotos der Tatverdächtigen hat die Polizei unter folgendem Link veröffentlicht: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/euskirchen-besonders-schwerer-fall-des-ladendiebstahls

Täterbeschreibung: Äußeres Erscheinungsbild: ca. 16 Jahre alt, türkischer Akzent. Mittäter: beide 15 bis 16 Jahre, 165 bis 170 cm bzw. 170 bis 175 cm groß. Südosteuropäische Erscheinung, schmächtig bis schlank.

Hinweise telefonisch an 02251 / 799-570 oder 02251 / 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de