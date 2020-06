Zwei Verletzte nach Unfall - Verursacher flüchtet

Ein Verkehrsunfall mit Verletzten beschäftigt die Polizei Euskirchen: Am Donnerstagmorgen, 25. Juni, 8 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem rechten Fahrstreifen der Landstraße 194 in Richtung Bad Münstereifel.

Ein grauer VW Golf fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bad Münstereifel. Kurz vor der Kreuzung (Thomas-Eßer-Straße, Narzissenweg) wechselte der Unfallverursacher plötzlich auf den linken Fahrstreifen, der Golf musste nach links ausweichen und prallte frontal in einen Audi, der vor der roten Ampel in Richtung Weilerswist stand.

Der Audi wurde durch den Aufprall gegen ein hinter ihm wartendes Quad geschoben. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Unfallverursacher und den anderen Fahrzeugen ist es nach Polizeiangaben nicht gekommen. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Beim Fahrzeug des Unfallverursachers soll sich um einen weißen Kastenwagen oder Kleinbus, ähnlich eines Citroen Jumper, handeln. Es werden Zeugen gesucht, die die Unfallsituation gesehen haben und Angaben zum Unfallverursacher machen können. Die Polizei Euskirchen bittet um Hinweise, telefonisch an 02251 799-464 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.