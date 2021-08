Für Waldi ist es Zeit zum »Zesame Stonn«

»Ich bin Ur-Eifeler und bei einer solch schlimmen Katastrophe muss ich den Menschen in meiner Heimat helfen«, sagt Walter Lehnertz und nutzt seinen Promistatus dazu, Hilfsgüter aller Art zu organisieren. Rund 70 bis 80 Tonnen seien da bislang zusammen gekommen, Tendenz steigend. Verteilt werden die Hilfsgüter, die vom löslichen Zitronentee über Hygieneartikel bis hin zum Waschmittel reichen, überall dort, wo sie gebraucht werden. Unter anderem beliefert Waldi auch den Bauhof in Kall, wo die Versorgungsstation der Gemeinde Kall eingerichtet ist. »Und ich versuche immer das zu bekommen, was gerade vor Ort gebraucht wird«, so Walter Lehnertz, der in Krekel seinen Laden »Eifel Antik« betreibt, der das Hochwasser glimpflich überstanden hat.

Zesame stonn

Die Hilfsgüter sind aber nur ein Teil. Walter Lehnertz möchte gemeinsam mit Herbert Prümmer aus Kalterherberg auch den Menschen finanziell helfen, »die in der Flut alles verloren haben und vor dem Nichts stehen.« Diese Hilfe kommt über die »Zesame Stonn«-Stiftung, die Herbert Prümmer schon vor Jahren ins Leben gerufen hat und die vom 80-Euro-Waldi dauerhaft unterstützt wird. Eigentlich unterstützt die Stiftung Menschen in der Eifel, die von Altersarmut betroffen sind. Doch jetzt soll viel Geld für die Flutopfer locker gemacht und gezielt vor Ort geholfen werden.

Großes Sommerfest bei Waldi in Krekel

Um viele Spenden zu sammeln, organisiert Walter Lehnertz am Samstag, 7. August, bei Waldi‘s Eifel Antik in Krekel sein großes Sommerfest. »Ich habe lange überlegt, ob ich die Veranstaltung nicht absagen soll«, so Walter Lehnertz. Er habe sich aber dann dazu entschlossen, sie doch durchzuführen - zum einen, um Spenden für die »Zesame Stonn«-Stiftung zu sammeln und zum anderen, um den Menschen für ein paar Stunden Spaß und Unterhaltung zu bieten. Und davon gibt es eine ganze Menge. Denn beim großen Benefiz-Livekonzert werden unter anderem die Boore, die Kläävbotze, Rumtreiber und Kenneth auf der Bühne stehen. »Natürlich kommen auch ein paar Vögel von Bares für Rares vorbei«, schmunzelt der Waldi. Mit ihnen und weiteren bekannten Gesichtern aus Funk und Fernsehen können die Besucher gerne Klatsch und Tratsch austauschen. Zudem wird es eine Versteigerung geben, die vom Bares für Rares-Experten Detelf Kümmel durchgeführt wird. Auch der Erlös dieser Auktion geht an die Flutopfer. Unter dem Motto »Golden Goal« gibt es ein Fußballspiel für die Promis und Zuschauer, die sich anschließend mit einer Unterschrift auf einer großen Figur verewigen, die ebenfalls versteigert wird.

Karten für das Sommerfest gibt es unter www.80-euro-waldi.de oder Tel.: 0160/96672509. Einlass ist um 14 Uhr, los geht es um 15 Uhr. Zutritt erhalten geimpfte, genesene und negativ getestete Personen.