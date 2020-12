Ein StÃ¼ck Mechernich schenken

self identity essay. Essay and Resume Service provides professional writing services for students, executive, management and entry level »Das ist ein Angebot an alle Unternehmen im Mechernicher Stadtgebiet, die Mitglied bei Mechernich aktiv sind«, so die Vorsitzende Margret Eich. Die Einrichtung sei für die Betriebe denkbar einfach und schnell zu realisieren. Sie müssten lediglich einen geringen Anteil des Gutscheinwertes, so er denn im betreffenden Geschäft eingelöst wird, als Unkostenbeitrag abführen. Die Kunden hätten den Vorteil, dass sie einen Gutschein gleich in mehreren Geschäften einlösen könnten.

Funktionsweise vorgestellt

If your words will be "latin homework help", our response will be prompt execution of the order, its execution and the best authors sending you Alexander Arend, Geschäftsführer des Anbieters Zmyle, stellte den Geschäftsleuten im Mechernicher Rathaus die Funktionsweise des Gutscheinsystems vor. »Im Prinzip«, erläuterte er, »sind wir ein Bezahlsystem, nur dass bei uns das Einlösen eines Gutscheins noch schneller und unkomplizierter ist als eine EC-Kartenzahlung.« Die Gutscheine des Lieblingsgeschäfts könne man rund um die Uhr mit Laptop, PC oder Handy kaufen und bei Bedarf sogar mit Whatsapp verschicken. In über 100 Städten seien solche Zmyle-Portale bereits erfolgreich im Einsatz.

Junge Kunden gewinnen

My friend recommended I Need A Thesis to me, and Im glad he did. They helped me so much to get good grades for academic papers. I also like that they have 24/7 customer support that is always there to help. Reply. lurksil_627. at 51 years ago . This site has the best dissertation writing services reviews online so I immediately checked their site out for my dissertation. Big »Dort hat sich gezeigt«, so Alexander Arend, »dass vermehrt junge Kunden diese Möglichkeit zum Einkauf vor Ort nutzen.« Zudem habe sich herausgestellt, dass die eigenen Gutscheine der Geschäfte von dem neuen System nicht »kannibalisiert« werden. Das Mechernicher Portal ist so eingerichtet, dass sich Geschäfte, Gastronomen und Dienstleister kostenlos registrieren und präsentieren können. Die übrigen Kosten wie die erste Einrichtung des Portals und die monatlich anfallenden Gebühren für die Pflege der Daten übernimmt laut Margret Eich der Stadtmarketingverein. Kunden können über www.mechernich-gutschein.de Gutscheine in einem Wert von bis zu 250 Euro erwerben. Ihnen stehen zudem diverse Tools zur Verfügung, um die Gutscheine individuell mit Bildern und Texten zu gestalten. Man kann sich ausdrucken oder per Mail, Link oder Whatsapp versenden. Man kann sie auch im Scheckkartenformat und Klappkarte in den teilnehmenden Geschäften vor Ort erwerben.

Gutscheine als Bonus für Mitarbeiter

Auf eine weitere Möglichekit wies Petra Himmrich, Geschäftsführerin von Mechernich aktiv, hin. Danach können Unternehmen ihren Mitarbeiter einen Bonus - etwa zu Weihnachten oder Jubiläen - mittels Gutschein von maximal 44 Euro pro Person zukommen lassen. Dieser Betrag sei steuerfrei und nicht sozialversicherungspflichtig.