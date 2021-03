Freilichtmuseum öffnet wieder

Landtagsvizepräsident Bracht: "Jeder sollte wählen!" (VIDEO)

Hunsrück/Nahe. Fünf Mal in Folge sicherte sich Hans-Josef Bracht das Direktmandat für seinen Wahlkreis. Nach 25 Jahren tritt er bei der Landtagswahl am Sonntag nicht mehr an, appelliert aber an alle Bürgerinnen und Bürger: "Jeder sollte wählen!"