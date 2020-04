Glasfaserausbau rund um Weyer

Das Projekt Breitbandausbau im Kreis Euskirchen ist nach einer europaweiten Ausschreibung in Kooperation mit der Telekom seit Anfang 2018 in konkreter Planung. Ziel ist es, jene Ortschaften, die von den diversen Netzbetreibern bislang noch nicht angeschlossen wurden, an das High-Speed-Internet anzubinden. 20 Millionen Euro wurden dafür seinerzeit bereitgestellt, inzwischen ist von fast 30 Millionen die Rede. Die Hälfte zahlt der Bund, 40 Prozent NRW und zehn Prozent die jeweilige Kommune, im Falle Weyer und gesamtes Ortsnetz Eiserfey also die Stadt Mechernich.

964 Haushalte waren zu langsam

Der Bedarf an schnellen Glasfaserverbindungen war im Sommer 2015 vom Kreis in einem sogenannten Markterkundungsverfahren ermittelt worden, bei dem die Telekommunikationsunternehmen ihre damalige Ist-Versorgung und ihre Ausbaupläne darstellen sollten. Jede Adresse, deren Internetanschluss keine 30 Megabits pro Sekunde erreichen konnte, galt als „weißer Fleck“ auf der Telefon-Landkarte, war also unterversorgt und damit förderungsfähig. Im Ortsnetz Eiserfey waren 964 Haushalte betroffen. 825 davon werden jetzt angeschlossen. Das Glasfaserkabel verlegt Constructel bis an die Haustür kostenlos, so Sebastian Penz, der Telekom-Bauleiter, im Gespräch mit der Agentur ProfiPress.

Mit der so genannten „Fiber to the home“-Technologie, kurz FTTH, könnten die betroffenen Anschlüsse nach Abschluss der Bauarbeiten Geschwindigkeiten bis zu einem Gigabit die Sekunde erreicht werden, so Telekom-Projektleiter Gerd Wolter. Um den Ausbau übersichtlicher zu gestalten, wurde das Kreisgebiet anhand der Telefonvorwahlen in 15 Cluster unterteilt, so Wolter weiter. Cluster Eins und Zwei, zu denen neben Euskirchen und Weilerswist auch Teile von Zülpich gehörten, seien schon so gut wie fertig.

Zum Jahreswechsel soll Weyer in Betrieb gehen

Mit Weyer und dem Ortsnetz Eiserfey habe man derzeit siebte Cluster in Arbeit. Dort wollen Constructel-Projektleiter Lidio Guedes und seine Leute bis Ende April rund 23 Kilometer Gräben ausheben, und darin ungefähr 200 Kilometer Glasfaser verlegen. Sebastian Penz: „Zudem werden an 27 strategischen Punkten Netzverteiler gebaut, die die Daten vom Netzknoten zu den Häusern verteilen. Allein sechs davon in Weyer.“ Wenn alles gut geht, können die Weyerer, Lorbacher, Bergheimer, Vollemer, Urfeyer, Dreimülhener und Vussemer zum Jahreswechsel giga-schnell surfen und telefonieren. red/pp/Agentur ProfiPress