Musik in der Horizontalen genießen

Und die finden im Liegen statt - genauer: Die Konzertbesucher können sich auf einer Unterlage ausbreiten, die Decke über sich ziehen, die Augen schließen und den Klängen lauschen, die Nele Sterckx und Uta Horstmann ihren vielen Instrumenten entlocken. »Horizontalmusik«, so nennen die beiden Künstlerinnen ihre eigenen Kompositionen, die sie auf diesen Liegekonzerten spielen. Bislang fanden diese etwa im Theater 1 in Bad Münstereifel oder im »Haus der Begegnung« in Eiserfey statt.

Instrumentenvielfalt

»Das nächste Konzert in Nettersheim«, freuen sich beide, »wird das bisher größte. Dort können sich zwischen 60 und 80 Menschen von unserer Musik entspannen lassen.« Und darum geht es im Kern bei diesen Liegekonzerten auch - Sterckx und Horstmann wollen die Fantasie der Besucher anregen, sie in »ferne Länder ihrer inneren Landkarte entführen«. Mittel zum Zweck ist die Musik, die auf einer Vielzahl von Instrumenten zu einem Klangteppich gewoben wird. Eine kleine Auswahl gefällig? Gespielt werden unter anderem Geige, Gitarre, Perkussion jedweder Art, Didgeridoo, Steeldrum, Klangschalen, Gong oder Flöten. Nicht zu vergessen sind natürlich die Stimmen der beiden Künstlerinnen.

Vollbad für Körper und Seele

»Wichtig ist uns, eine Wohlfühl-Atmosphäre etstehen zu lassen. Unser Konzert soll so etwas wie ein Vollbad, eine Badewanne für Körper und Seele sein«, schmunzelt Uta Horstmann. Tatsächlich sei Musik dazu angetan, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, Gefühlen und Emotionen Raum zu geben, zu entspannen, Stress abzubauen und einfach zu genießen. Beide Frauen kennen sich sehr gut in dieser Materie aus. Uta Horstmann etwa arbeitet als Musiktherapeutin (www.feinklang.net) und bietet unter anderem Klang- und Wellnessmassagen an. Nele Sterckx ist in Belgien geboren und wuchs auch dort auf. Schon als Kind war sie begeistert von der Musik, lernte Geige, Klavier sowie Gitarre und spielte in verschiedenen Bands und Orchestern mit. Zurzeit bildet sie sich zur Rebalancing-Körpertherapeutin fort.

Zwei Künstler, ein Haus

Die Zusammenarbeit von Uta Horstmann und Nele Sterckx geht weit über die Liegekonzerte hinaus. Zurzeit arbeiten beiden intensiv an einer gemeinsamen CD. Bei Feykultur treten sie am 1. September um 19 Uhr auf. Lange Wege müssen sie für ihre Zusammenarbeiten nicht in Kauf nehmen, denn beide bewohnen mit ihren Familien in Eiserfey gemeinsam ein altes Haus. Und warum gerade die Eifel? »Wir lieben die Natur, die Ruhe und die kreative Kraft der Landschaft. Zudem können die Kinder hier unbeschwert aufwachsen«, antworten beide spontan auf diese Frage.

Konzert