Stephan Brings rockt mit

Stephan Brings greift bei der zweiten Auflage von »Rock am Rathaus« in die Saiten - weil er der Mechernich Stiftung helfen möchte. Ralf Claßen, dVorsitzender der gemeinnützigen Organisation, die unverschuldet in Not geratenen Mitbürgern unbürokratisch hilft: »Stephan Brings verzichtet komplett auf Gage. Sein Auftritt kommt allein den Menschen in der Stadt zu, die Hilfe brauchen.«

Außer Stephan Brings, der rund 45 Minuten auf der Bühne steht, spielt mit dem Bundeswehr-Bigband-Bassisten Rainer Peters noch ein anderer Mechernicher bei »Rock am Rathaus« eine führende Rolle. Der Profi-Musiker Rainer Peters spielte schon mit Stars wie John Miles, Kid Rock oder Stephan Raab. Am Samstag, 9. Juni, ist er zudem mit seiner Rock-Tribute-Band »Roxx Busters« am Start. Zudem sind die hochkarätigen Bands »Central Park Band – Tribut of Simon & Garfunkel« und die AC/DC-Coverband »Hole full of love« mit von der Partie. »Rock am Rathaus« startet am Samstag, 9. Juni, um 17 Uhr und dauert bis Mitternacht. Es soll neben den üblichen Getränken und einem Imbiss auch eine Cocktailbar und Finger-Food geben.

Vorverkauf läuft auf Hochtouren

Im Vorverkauf kostet die Karte 18 Euro, 23 Euro an der Abendkasse. Initiator ist der »Mechernicher Sommer GbR«, deren Gesellschafter »Mechernich aktiv« mit Petra Himmrich und Margret Eich an der Spitze sowie Heinz »Addi« Sechtem als Privatperson sind. Karten sind an folgenden Stellen erhältlich: in Mechernich: Hobbyladen Eich, Bahnstr. 35, Optik Himmrich, Dr.-Felix-Gerhardus-Str. 11, Lädchen in der Gleispassage im Bahnhof; in Kall: TUI Reisecenter Vossen, Bahnhofstr. 34; in Euskirchen: Optik Kirchberger, Neustr. 13; in Rheinbach: Schuhmode Hemp, Hauptstr. 13; in Zülpich: Optik Reischle, Schumacher Str. 11 sowie im Internet bei Ticket Regional.