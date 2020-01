Aus für die Eifelhöhen-Klinik Marmagen

Vier Pollervarianten für die Altstadt

Trier. Er ist 80 Zentimeter hoch, aber bei Bedarf verschwindet er komplett im Boden: Der Trierer "Ur-Poller" in der Glockenstraße ist seit Dezember in Betrieb. Jetzt plant das Rathaus, an 18 weiteren Zufahrtspunkten zur Fußgängerzone automatisch versenkbare Poller oder dauerhafte Blockaden zu errichten.