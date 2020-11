Aus Zülpich in die ganze Welt

Für das in Zülpich entstehende Multi-User-Center mit 54.000 Quadratmetern Logistikfläche, wird Dräger größter Kunde am Standort. Der Neubau wurde komplett auf die zukunftsgerichteten Bedürfnisse von Dräger hin konzipiert. Zülpich wird der zentrale Logistik- und Distributions-Standort des Lübecker Traditionsunternehmens. »Dräger ist aufgrund seiner Produktbreite als Hersteller von Medizin- und Sicherheitstechnik ein besonderer Kunde für uns«, sagt Dirk Berlemann, Managing Director Fiege Healthcare.

Im neuen Logistikzentrum in Zülpich wird Fiege ab 2022 die Logistik und Distribution für die beiden Unternehmensbereiche von Dräger zusammenführen. Sebastian Krause, Director of Market Fulfillment and Global Distribution bei Dräger, sieht mit Fiege die Weichen in der Logistik auf Zukunft gestellt: »Neben der Erfahrung im Bereich HealthCare liefert uns Fiege auch die nötige Agilität und Innovationskraft, um mit den immer neuen Anforderungen unserer Kunden und dem Wachstum der Märkte Schritt zu halten.« In der Medizintechnik produziert Dräger unter anderem Beatmungsgeräte für die Intensiv- und Notfallmedizin, Anästhesiegeräte oder Geräte für die medizinische Versorgung von Früh- und Neugeborenen. Im Bereich Sicherheitstechnik gilt Dräger als weltweit führender Hersteller von Personen- und Anlagenschutzausrüstung oder Gasmesstechnik.

Zülpichs Bürgermeister Ulf Hürtgen betont: »Gerade in der jetzigen Zeit, während der Corona-Pandemie, sind beispielsweise die Beatmungsgeräte von Dräger sehr gefragt. Aber auch in Feuerwehrkreisen steht der Name Dräger für hohe Qualität und Kompetenz. Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, dass die Produkte dieses renommierten Unternehmens künftig von Zülpich aus in die ganze Welt vertrieben werden.«