Costin klettert im Fernsehen

Mit fünf Jahren war Costin Flake aus Zülpich zum ersten Mal in einer Kletterhalle. Später begeisterte er sich für das Bouldern und mit acht Jahren entdeckte er »Parkour«– eine Art Hindernislauf, bei dem man sich die Beschaffenheit der Umgebung zu Nutze macht – für sich. »Costin ist irgendwie schon immer in Bewegung gewesen«, erklärt sein Vater Sven Flake im Gespräch mit dem Wochenspiegel.





Vorbild wohnte ebenfalls in Zülpich

Seine Fitness und Bewegungsfreude hat dem heute Elfjährigen jetzt einen Startplatz in der RTL-Sendung »Ninja-Warrior Germany Kids« eingebracht. Seit 2016 strahlt der Privatsender ein Format aus, bei dem sich erwachsene Athleten mit Muskelkraft und Geschicklichkeit durch einen Parcours mit anspruchsvollen Hangel- und Kletterpartien kämpfen. Jetzt hat der Sender das Format auch für jüngere Athleten aufgelegt. »Ich war eigentlich schon immer begeistert von dieser Sendung, leider gab es das bisher noch nicht für Kinder«, sagt Costin. Er selbst ist ein Fan von Mahdi Limper, der selbst in Zülpich gelebt hat und seine Fähigkeiten schon mehrfach bei Ninja-Warrior Germany unter Beweis stellte. Zudem ist Mahdi seit rund eineinhalb Jahren Costins Trainer.

Dass sich Costin für die erste Staffel von »Ninja-Warrior Germany Kids« qualifiziert hat, kommt also nicht von ungefähr. Aus einen Bewerberfeld von 1.000 Kindern wurden 64 ausgewählt, die in der ersten Staffel um den begehrten Titel kämpfen werden. »Wir haben zuhause eine Art Bewerbungsvideo gemacht. Dabei sollten wir vorgegebene Aufgaben und Hindernisse bewältigen«, erzählt Costin. Offenbar hat er die Jury überzeugt. »Als ich ihm gesagt habe, dass er in der Show dabei ist, ist erstmal seine Kinnlade runter geklappt«, sagt Costins Mutter Kristina mit einem Schmunzeln. Ausgestrahlt wird die erste Folge am Freitag, 17. Juli um 19.40 Uhr bei Super RTL und am Sonntag, 19. Juli um 13.35 Uhr bei RTL.





»Flying Flake« als Ninja-Pseudonym

Unter seinem Ninja-Pseudonym »Flying Flake« wird Costin dann versuchen die Hindernisse zu meistern. Mitfiebern vor dem heimischen Bildschirm ist natürlich erlaubt. »Die Atmosphäre bei den Dreharbeiten war klasse«, sagt Costin rückblickend. »Mich hat vor allem der Teamgeist beeindruckt, den die Kids an den Tag gelegt haben und das obwohl im Parcours jeder auf sich allein gestellt ist. Da gab es schon mal den ein oder anderen Tipp für den vermeintlichen Konkurrenten«, sagt Vater Sven.

Auch wenn Costin einer der kleinsten Teilnehmer bei Ninja-Warrior Germany Kids ist, rechnet er sich gute Chancen aus. »Das was ihm an Größe fehlt, macht er durch Technik wett. Und das, obwohl es manchmal in Höhen geht, bei denen man als zuschauender Elternteil einen Kloß im Hals bekommt«, erklärt Costins Mutter Kristina. Wer ein Hindernis nicht bewältigen kann, fällt übrigens nicht auf harten Boden, sondern zur Belustigung der Zuschauer, ins Wasser. Nach der Pilotfolge am Wochenende werden im Herbst weitere Folgen auf Super-RTL zu sehen sein. Und vielleicht ist »Flying Flake« dann noch im Rennen.