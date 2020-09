Der Seepark wird zur Zauberwelt aus buntem Licht

Jeden Abend von 19.30 Uhr bis 24 Uhr können sich die Besucher von mystischen Klängen, bunten Farbenspielen, zahlreichen Lichtobjekten und wunderschönen Projektionen verzaubern lassen. Der Umzug der „Leuchtenden Gärten Zülpich - mit Energie von e-regio“ in den Seepark war lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie geplant. Nun macht das weitläufige Parkgelände eine Durchführung unter Corona-Bedingungen überhaupt erst möglich.

„Der Seepark bietet neue, faszinierende Möglichkeiten für die »Leuchtenden Gärten«. Die Besucher dürfen sich auf eine vollkommen neue Inszenierung freuen“, verspricht Christoph M. Hartmann, Geschäftsführer der Seepark Zülpich gGmbH. Mit seinem „World of Lights“-Team hat der preisgekrönte Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld fünf Tage lang nahezu rund um die Uhr gearbeitet, um die mystische Licht- und Klangwelt im Seepark perfekt zu inszenieren und die Besucherinnen und Besucher täglich ab 19.30 Uhr in einen Ort voller Lichter, Zauber und kleiner Wunder entführen zu können.

"Hydroschild" ist eines der Highlights

Eines der absoluten Highlights in diesem Jahr wird der sogenannte Hydroschild vor dem Eventstrand sein, eine rund 100 Quadratmeter große Wassernebelwand, auf die eine Licht- und Videoinstallation projiziert wird. Zuvor treffen die Besucherinnen und Besucher auf der Relax-Wiese auf sechs Meter hohe Kristalle. Diese gigantische Installation besteht aus Weidenhölzern und wird ständig in anderen Farben beleuchtet. Und auf dem Seeplateau sorgen riesige Palmen, deren Wedel aus roten Abluftschläuchen gefertigt sind, für paradiesisches Flair im Seepark Zülpich.

Der barrierefreie Rundweg beginnt am Haupteingang und verläuft am Seehaus vorbei zum Flying Fox-Park, wo die Parkgastronomie Strandbud und der Hydroschild bei Snacks und Getränken zum Verweilen einladen. Weiter geht es den Zick-Zack- Weg hinauf in Richtung Gartenpavillon und über das Seeplateau zurück zum Start. Dort sorgen an den Wochenenden der Förderverein Gartenschaupark Zülpich und ein Flammkuchenstand für das leibliche Wohl.

Nachtflug im Flying-Fox-Park

Auch besteht die Möglichkeit jeweils freitags bis sonntags bei einem Nachtflug im Flying Fox-Park einen ganz besonderen Blick von oben auf die „Leuchtenden Gärten Zülpich - mit Energie von e-regio“ zu erhalten und auf dem Seeplateau „Adventure- Golf by night“ zu genießen. Tickets für diese Zusatzangebote sind ausschließlich vor Ort erhältlich. Ein besonderer Augenschmaus werden die „Lichter-Eulen“ sein. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren wird die Karnevalsgesellschaft „Feytaler Jecken“ aus Eiserfey auch dieses Mal wieder ihre aufwändigen Lichterkostüme bei den „Leuchtenden Gärten“ präsentieren. Die „Lichter-Eulen“ sind am Freitag, 18. September sowie an den Veranstaltungssonntagen (20. September, 27. September und 4. Oktober.) jeweils von 20 bis 22 Uhr auf der Eventfläche oberhalb der Freitreppe im Seepark zu sehen. Dort werden außerdem René und Katrin Albert am 24. und 26. September jeweils ab 20.30 Uhr für Feuerartistik und Luftakrobatik bei den „Leuchtenden Gärten Zülpich - mit Energie von e-regio“ sorgen.

„Die »Leuchtenden Gärten« ziehen jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region und darüber hinaus nach Zülpich und sind ein großer Gewinn für unsere schöne Römerstadt“, sagt Bürgermeister Ulf Hürtgen, Aufsichtsratsvorsitzender der Seepark Zülpich gGmbH. „Ich freue mich, dass sie nun erstmals im Seepark stattfinden.“

Weitere Infos: www.seepark-zuelpich.de www.facebook.com/seeparkzuelpich www.instagram.com/seeparkzuelpich

Tickets sind im Vorverkauf an der Kasse des Seepark Zülpich (Am Wassersportsee 7, 53909 Zülpich), an der Information im Zülpicher Rathaus (Markt 21, 53909 Zülpich) und online unter www.seepark-zuelpich.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet an allen Veranstaltungstagen um 19.30 Uhr.