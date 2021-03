Digitalisierungsoffensive an Zülpicher Schulen

Mit dem ersten Lockdown im vorigen Frühjahr hat das auch schon zuvor präsente Thema „Digitalisierung

der Zülpicher Schulen“ noch einmal an Wichtigkeit gewonnen. Seither konnten im Schulterschluss

zwischen den politischen Gremien, den Schulleitungen und der Stadtverwaltung viele Weichen

gestellt und wichtige Meilensteine im Digitalisierungsprozess erreicht werden.

Im ersten Schritt wurde bereits im ersten Halbjahr 2020 die umfangreiche Ertüchtigung der Verwaltungsnetze

an allen Zülpicher Schulen abgeschlossen. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgte

vollständig mit städtischen Haushaltsmitteln. Im Juni 2020 sprach sich der Rat der Stadt Zülpich einstimmig

für eine Erstausstattung der Schulen mit mehr als 250 digitalen Endgeräten aus. Auch hierfür

wurden städtischen Mittel bereitgestellt. Für die Gemeinschaftshauptschule wurden darüber hinaus

weitere 150 Geräte vorfinanziert.

Fördermittel für Endgeräte

Die Bestellung von weiteren 500 Endgeräten erfolgte im Dezember 2020. Diese wurden zu einhundert

Prozent mit Mitteln aus den Sonderprogrammen „Schülerinnen und Schüler mit Bedarf zum Ausgleich

sozialer Ungleichgewichte“ und „Richtlinie über die Förderung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte

an Schulen in Nordrhein-Westfalen“ gefördert.

Ebenfalls Ende des vorigen Jahres wurden in einem weiteren Schritt alle Schulen in der Kernstadt mit

einem breitbandigen Glasfaseranschluss ausgestattet. Im Zuge des aktuellen Ausbauclusters sollen

auch die Breitbandanschlüsse der Grundschulen in Sinzenich, Ülpenich und Wichterich entsprechend

ausgebaut werden. Erfolgreich waren auch die Bemühungen der Stadt hinsichtlich einer Aufnahme des

„Forums Zülpich“ ins Ausbauprogramm, so dass auch hier nun ein Glasfaseranschluss zur Verfügung

steht.

Ertüchtigung der Netzinfrastruktur

Der wohl wichtigste Schritt der Digitalisierungsoffensive an den Zülpicher Schulen ist die Ertüchtigung

der Netzinfrastruktur. Das Investitionsvolumen bewegt sich zwischen 700.000 und 800.00 Euro

und deckt den Bedarf aller städtischen Schulen ab. Für den umfangreichen Antrag zur Gewährung von

Mitteln aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ bewilligte die Bezirksregierung Köln mittlerweile

den vorzeitigen Maßnahmenbeginn, so dass die ausführende Firma nun beauftragt werden konnte

und die Arbeiten schon in den nächsten Tagen beginnen können.

Bis spätestens Mitte dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen werden, so dass dann an allen Zülpicher Schulen eine zeitgemäße Netzwerkinfrastruktur mit flächendeckendem WLAN und Glasfaseranschluss gegeben sein wird. „Die Kolleginnen und Kollegen der städtischen IT-Abteilung sowie der Schulverwaltung haben die

Digitalisierung unserer Schulen in den vergangenen Monaten mit Hochdruck und hohem personellem

und zeitlichem Aufwand vorangetrieben. Dafür gebührt ihnen großer Dank“, so Bürgermeister Ulf

Hürtgen. „Uns war wichtig, dass alle städtischen Schulen gleichzeitig mit den technischen Voraussetzungen

und dem nötigen Equipment ausgestattet werden. Durch die Anschaffung der digitalen Endgeräte,

den Anschluss ans Glasfasernetz und die Modernisierung der Netzwerkinfrastruktur können wir

all unseren Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrpersonal nun schon bald optimale Bedingungen

für den Präsenz- und Distanzunterricht bieten.“

65 Laptops für Realschule

Eine Lieferung von insgesamt 65 Laptops für das Lehrpersonal und bedürftige Schülerinnen und Schüler

konnten Bürgermeister Ulf Hürtgen, Geschäftsbereichsleiterin Barbara Breuer und Andreas Loosen

von der IT-Abteilung der Stadt Zülpich jetzt an die Karl-von-Lutzenberger-Realschule übergeben. Sehr

zur Freude von Schulleiterin Raphaela Kehren: „Wir arbeiten seit etwa einem Jahr mit einer digitalen

Lernplattform, und alles in allem klappt der Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht an unserer

Schule sehr gut“, so die Schulleiterin. „Dank der neuen Geräte und der geplanten technischen Verbesserungen

können wir nun aber noch bessere Voraussetzungen für unsere Lehrerinnen und Lehrer und die bedürftigen Schülerinnen und Schüler schaffen, so dass gewährleistet ist, dass niemand zurückgelassen

wird.“