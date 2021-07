Kreis. Ute Köhler aus Zülpich ist unser Ehrenamt des Monats Juli. Die 50- Jährige Friseurin liebt die Natur, Insekten, Vögel und Wiesen. Daher setzt sie sich seit 2018 ehrenamtlich für den Natur- und Insektenschutz ein. Anfang 2020 startete sie das sogenannte »Wiesennetzwerk«, in aufwendigen Aktionen werden hier Flächen renaturiert um wieder mehr Lebensräume für Insekten zu schaffen.

Für Menschen, die selbst in ihrem Garten etwas für den Natur- und Insektenschutz tun möchten, gibt es eine Facebook-Gruppe »Lebensraum Wiese«.



Was bedeutet das Ehrenamt für Sie?

»Das Ehrenamt bedeutet für mich den Aufbau von mehr Natur, dem Insektensterben entgegen zu wirken. Ich möchte Menschen die Vielfalt unserer heimischen Natur wieder zeigen und lehren, Menschen begeistern selber aktiv zu werden.«



Wie sind Sie zu dem Ehrenamt gekommen?

»Zum Ehrenamt bin ich durch den Erfolg in meinem Garten gekommen. Ich wollte einfach mehr Menschen erreichen.«



Was macht Ihnen am Ehrenamt Spaß?

»Zu sehen wie Natur zurückkommt und wie die neuen Flächen wieder besiedelt werden. Die Krone dessen ist seltenen Arten ein neues Zuhause zu bieten. Außerdem Verbindungslinien schaffen und wenn ich tolle Rückmeldungen bekomme, dass es den Menschen gefällt.«



Was war Ihr schönstes Erlebnis?

»Es sind eigentlich drei schöne Erlebnisse: Schwalbenschwanz, Sonnenröschen-Bläuling und Zweibrütiger Würfel-Dickkopffalter haben sich bei uns angesiedelt.«



Warum sollten andere Menschen dieses Ehrenamt auch machen?

»Umso mehr Menschen mitmachen, umso mehr können wir erreichen. Mehr Flächen für mehr Natur heißt mehr Verbindungslinien und Vernetzung.«



Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

»Ich wünsche mir das jeder, der die Möglichkeit dazu hat, einen kleinen Beitrag leistet, dass Insekten wieder mehr Lebensräume vorfinden. Denn es muss unser aller Anliegen sein, Natur und Artenvielfalt zu erhalten.«

Bewerben:

Sie kennen jemanden der es verdient hat als »Ehrenamt des Monats« ausgezeichnet zu werden? Oder sind Sie selbst sogar am besten geeignet für diese Auszeichnung? Bewerbungsformulare für Eigen- als auch Fremdbewerbungen gibt‘s unter www.ehrensache-kreis-euskirchen.de