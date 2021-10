Landschaftsvielfalt trifft Gesundheitstraining

Zülpich-Füssenich. »Der Parcours bietet die Möglichkeit Körper und Geist zu schulen. Für unsere Schule ist das Projekt eine unheimliche Bereicherung«, betonte Schulleiter Klaus Drotbohm bei der Vorstellung des Projektes.

Ohnehin ist das Thema »Gesundheit« im Berufskolleg St. Nikolaus-Stift tief verwurzelt, daher sei die Umsetzung des neuen Leader-Projektes »Gesundheitsparcours für Jung und Alt« nicht verwunderlich.





Zwölf Stationen im Parcours

An insgesamt zwölf interaktiven Stationen im Parcours werden Aspekte der gesunden Lebensführung wie beispielsweise Bewegung, Entspannung, Meditation oder Ernährung erfahrbar gemacht. An der Boulderwand und beim »Slacklining« können Kraft und Koordination trainiert werden. Das Thema gesunde Ernährung wird unter anderem im Kräutergarten deutlich. Die Beete werden von den Schülern des Berufskollegs gepflegt.

Die Landschaftsvielfalt der hiesigen Region spiegelt sich an Stationen wie der Wildblumenwiese oder den Obstbäumen wider.



Verschiedene Untergründe, von Muscheln über Lavasteine bis hin zu Fichtenzapfen können im Barfußparcours »erspürt« werden. Für Entspannung beim Rundkurs sorgen Stationen wie die Schwungliegen. »Ein großer Dank geht an die Partner, die bei der Umsetzung des Projektes unterstützt haben«, betonte Dr. Bernardette Schwarz-Boenneke vom Schulträger, dem Erzbistum Köln. Das Projekt ermögliche künftig mehr Menschen in das geschützte Gelände der historischen Klosteranlage zu holen, so Schwarz-Boenneke. Denn die Stationen sind für die Öffentlichkeit zugänglich und nach Anmeldung können sich Kinder und Erwachsene, Schulklassen Familien, Jugend- oder Seniorengruppen von fachkundigen Schülern durch den Parcours führen lassen. Wer sich anmeldet kann das Angebot jedoch auch eigenständig wahrnehmen.



»Der Parcours ist eine wunderschöne Ergänzung unserer Bildungslandschaft«, erklärte Zülpichs Bürgermeister Ulf Hürtgen bei der Projektvorstellung. »Das ist echte Naherholung. Schön, dass Kinder hier Kind sein dürfen«, ergänzte Carla Neisse-Hommelsheim, Vorsitzende der LAG Zülpicher Börde. Die Gesamtkosten für das Leader-Projekt belaufen sich auf 31.485,35 Euro. 65 Prozent davon (20.465,48 Euro) werden durch Leader-Mittel gefördert. Zum Eigenanteil des St.-Nikolaus-Stifts von 5.178, 46 Euro kommt noch eine Spende der F. Victor-Rolff-Stiftung über 5.841,41 Euro hinzu.



Anmeldungen für den Parcours unter Tel.: 02252/94360, info@st-nikolaus-stift.de. Weitere Infos unter www. st-nikolaus-stift.de