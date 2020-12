Gewaltverbrechen: Verbrannte Frauenleiche gefunden

Grausiger Fund in der Nacht auf einem Feldweg bei Ochtendung: Auf dem kleinen Weg, unmittelbar an der Straße zur L 117, lag die verbrannte Leiche einer Frau. Derzeit liegen noch keine näheren Informationen darüber vor, wer die Frau umgebracht haben könnte. Auch hat sich die Polizei noch nicht dazu geäußert ob der Fundort auch der Tatort gewesen ist. Die Kriminalpolizei hat in der Nacht umfangreiche Untersuchungen des Fundort durchgeführt. Auch nach Sonnenaufgang gingen die Ermittlungen vor Ort weiter. Aus der Luft wurde von Spezialisten der Spurensicherung der Fundort der Leiche vermessen und fotografiert.

