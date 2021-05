Hinweisschild beschmiert

Mayen. Auf einem Radweg in Mayen - in der Verlängerung der Gerberstraße - ist am ersten Mai-Wochenende ein Hinweisschild beschmiert worden.Unbekannte Täter besprühten das Hinweisschild "Fließgewässer - Lebensadern der Landschaft" mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise an die Polizei in Mayen unter: 0 26 51 / 80 10. Foto: Polizei