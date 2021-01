Jede Impfung zÃ¤hlt â€“ jedes Menschenleben zÃ¤hlt!

When facing a deadline crisis or a Writing Dissertation Methodology Section uk paper you cant handle, AssignmentMasters provides professional, affordable assignment „Monatelang warteten wir auf den Impfstoff zum Schutz gegen das Corona-Virus. Nun ist es, wenn auch sehr schleppend, endlich losgegangen. Doch heute erfahren wir, dass in Rheinland-Pfalz Impfstoffdosen abends übrig geblieben sind und vernichtet werden anstatt Polizisten damit zu impfen“, sagt Dr. Rainer Schneichel, Landtags-Direktkandidat für FREIE WÄHLER im Wahlkreis 12.

Schneichel, der mit RKI-Chef Prof. Wieler, übrigens auch Tierarzt, gemeinsam auf dem Gebiet der Mikrobiologie, Epidemiologie und Immunologie promoviert hat, ist fassungslos angesichts der Verzögerungs- und Verhinderungspolitik der Landesregierung. „Beim Impfen zählt jeder Tag, um einen Schutz gegen die Covid-19-Erkrankung zu erreichen. Da muss man eben unbürokratische und sachorientierte Wege gehen, zum Beispiel auch was die Verwertung übrig gebliebener Impfstoffdosen angeht. Wegwerfen ist ein Affront für alle, die auf die Impfung warten.“ So kann der Lockdown nur noch länger werden.