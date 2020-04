KSK: Leichterer Zugang zum Online-Banking

Sie reagiert damit auf das deutlich gestiegene Interesse an Online-Banking Leistungen – auch von Kunden, die ihre Bankgeschäfte bisher lieber in der Filiale durchgeführt haben. Denn in der aktuellen Situation wünschen sich viele die Möglichkeit, Überweisungen oder Saldoabfragen auch von Zuhause aus durchführen zu können.

„Sicheres Bezahlen, direkter Kontakt zur KSK, Kontoverwaltung von zuhause aus, aber eben auch Infektionsschutz – all das ist jetzt besonders wichtig“, sagt Karl-Josef Esch, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Mayen. Bisher hatte rund die Hälfte der Sparkassenkunden bundesweit darauf verzichtet, ihr Konto online zu führen. „Nun beginnt ein Umdenken, denn der Bedarf hat sich in den letzten Wochen schlagartig verändert“, so Karl-Josef Esch weiter: „Noch mehr Menschen wollen ihr Konto per PC, Laptop oder Smartphone führen. Sie können den zusätzlichen Zugang zur Kreissparkasse jetzt schnell und einfach einrichten. Unter www.kskmayen.de/onlinebankingdirekt ist eine Freischaltung des Online-Bankings ab sofort unkompliziert möglich. Zusätzlich zur elektronischen Kontoführung bieten wir unseren Kunden Beratungen per Telefon, E-Mail oder Chat.“

Die Teilhabe am öffentlichen Leben ist derzeit für sehr viele Menschen stark eingeschränkt. Selbst wenn einzelne Beschränkungen schrittweise wieder aufgehoben werden, wird es noch eine Weile dauern, bis sich alles normalisiert. Gleichzeitig beobachten die Sparkassen aktuell einen Digitalisierungsschub in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie wollen sicherstellen, dass ihre Kunden daran teilhaben können, wenn sie das möchten.

Ausgewählte Kunden, die das Online-Banking bislang nicht aktiviert haben, schreibt die Sparkasse in den kommenden Tagen per Brief persönlich an, um sie auf die neue Möglichkeit zur Aktivierung hinzuweisen. Außerdem informiert das Institut in seinem Internet-Auftritt und in Social-Media-Kanälen über die Möglichkeit, sich schnell und einfach fürs Online-Banking zu registrieren, um das eigene Konto auch digital zu führen und sich auch moderne Bezahlarten zu erschließen. Wichtig: Die Kreissparkasse Mayen wird in diesem Zusammenhang keinesfalls per E-Mail oder in Anrufen persönliche Zugangsdaten oder Transaktionsnummern abfragen.