Trauer um Ehrenbürgerin

Das soziale Engagement für Menschen in ihrer Heimatstadt Mayen war für sie die zentrale Aufgabe ihres Lebens. Sie war Jahrzehnte das Gesicht des Vereins "Soziale Nächstenhilfe". Diesen hat sie 1974 zusammen mit Hans Seichter und Thea Wolf gegründet und stand ihm von 1988 bis 2013 vor. Von 1984 bis 2010 war Therese Tutas Mitglied des Stadtrates, seit 1974 Mitglied und stellvertretendes Mitglied in vielen Ausschüssen. Bis Mai 2014 gehörte sie dem Seniorenbeirat an.

"Die Nachricht vom Heimgang der lieben Verstorbenen Frau Therese Tutas hat mich sehr betroffen gemacht. Sie hat sich in besonderem Maße um die Stadt Mayen und ihre Bürgerinnen und Bürger verdient gemacht. Sie gehört zu den Menschen, die man nie vergisst. Ich konnte sie in einigen persönlichen Gesprächen, zuletzt bei der Gratulation zu Ihrem 85. Geburtstag, als fürsorgliche und warmherzige Person kennenlernen. Wir werden ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren", so Oberbürgermeister Wolfgang Treis.

Foto: Archiv