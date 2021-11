Unterstützung für Bildende Künstler

Von Mittwoch, 10., bis Freitag, 26. November, wird die KSK-Hauptstelle in der St.-Veit-Straße zum »Haus der Kunst« verwandelt, wo die Werke ausgestellt und zum Kauf angeboten werden.

Zur Einstimmung präsentiert die KSK eine Postkartenaktion in ihren Filialen. Hierzu wurde das auszustellende Kunstwerk mit einer kurzen Biografie der Künstler auf eine Postkarte gedruckt. Diese sind in allen BeratungsCentern kostenlos erhältlich. »So haben unsere Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, sich schon vorab ein Stückchen Kunst mit nach Hause zu nehmen und sich auf November zu freuen, wenn wir unsere Türen zum ,Haus der Kunst‘ öffnen«, so Karl-Josef Esch, KSK-Vorstandsvorsitzender. »Kunst und Kultur und damit die Menschen, die sie gestalten, sind und bleiben wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Lebens, das wir aktiv fördern. In dieser Zeit, die gerade die Kulturbranche besonders hart getroffen hat und noch immer trifft, wollen wir ein Zeichen setzen und Raum schaffen für Begegnungen.«