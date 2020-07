124 Fahrzeuge zu schnell

Die Verkehrsdirektion Koblenz hat in der Ortslage Thür - in Fahrtrichtung Mayen - eine Radarkontrolle durchgeführt. Die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Während der Kontrollzeit passierten 1.788 Fahrzeuge die Kontrollstelle, davon wurden 124 Fahrzeuge mit einem Geschwindigkeitsverstoß gemessen. Es kam, so die Polizei, zu 120 Verkehrsverwarnungen und vier bußgeldbewährten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Gegen einen Fahrer wird wohl ein Fahrverbot verhängt, denn er war mit 96 km/h in der Ortsdurchfahrt unterwegs.

Symbolfoto: Archiv