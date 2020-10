Besonderes Geschenk zum 50. Geburtstag

Auf Wunsch von Landrat Dr. Alexander Saftig wurde das neue Traumpfädchen mit einer hochwertigen Rontondo-Liegebank ausgestattet. Die Bank wurde dem Landkreis Mayen-Koblenz von der Rhein-Mosel-Werkstatt zum 50. Geburtstag geschenkt. Das Geschenk wurde nun an einem Aussichtspunkt des neuen Traumpfädchens platziert.

Im Beisein von VG-Bürgermeister Jörg Lempertz und Stadtbürgermeister Hans-Peter Ammel sowie Michael Schwippert von der Rhein-Mosel-Eifel-Touristik (REMET) übergaben Vertreter der Werkstatt die Bank dem Landrat. "Die Rhein-Mosel-Werkstatt ist fast gleichalt wie der Landkreis und in fünf Jahrzehnten hat sich eine enge Freundschaft entwickelt und guten Freunden sollte man entsprechend gratulieren. Was passt da besser, als ein Produkt von Menschen des Landkreises, für Menschen des Landkreises. Insoweit sind wir glücklich, dass unser Geschenk einen solch hohen Anklang findet", betonte ein sichtlich stolzer Werkstattgeschäftsführer Thomas Hoffmann. Die Rontondo Liegebänke werden in der Einrichtung von mehreren Abteilungen als Gemeinschaftsprodukt erstellt und bundesweit vertrieben.

"Unabhängig von der Besonderheit des Geschenkes für die Region und das Traumpfädchen - die Rhein-Mosel-Werkstatt und die hier beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten in vielfältiger Weise Arbeit mit Wert. Wertvoll für die Menschen mit Behinderung, aber wertvoll für die Kunden. Sie erbringen somit einen fabelhaften Beitrag zur Inklusion von Menschen mit Behinderung in unserer Region", sagte Landrat Dr. Saftig. Von den circa 900 Mitarbeitern, die an verschiedenen Standorten der Rhein-Mosel-Werkstatt arbeiten, kommt ein Großteil aus dem Landkreis und ist eng mit der Heimat verbunden. "Wir sind in vielfältiger Weise stolzer Partner des Landkreises und des Sozialraums Mayen-Koblenz. Es ist eine Auszeichnung und Wertschätzung für die Menschen die bei uns arbeiten, dass ihre Arbeit und somit die Leistungsfähigkeit der Werkstatt an einer solch exponierten Stelle im schönen Mendig, für die breite Öffentlichkeit sichtbar wird", betonte Reiner Plehwe, Leiter Teilhabe/Bildung und Rehabilitation bei der Übergabe.

Foto: privat

