Unfall an der Ampel B 262

If you are looking to http://russianchicagomag.com/cover-letter-for-phd-student-biology/ materials and that of top-quality, then youve got look for professional providers. This is to ensure you get nothing but quality stuff, and the writers who write your paper are themselves qualified. If you are looking for something similar, then one name you can trust is 123Dissertations.com. Ein 36-Jähriger befuhr die B 262 aus Richtung A 61 kommend in Richtung Obermendig. Vor der Ampelanlage wechselte er die Fahrspur und bemerkte wohl einen Fehler in der Lenkung. Durch Gegenlenken geriet er zurück auf die ursprüngliche Fahrspur und stieß mit dem Fahrzeug eines 35-Jährigen zusammen. Hierdurch wurde der 36-jährige Unfallverursacher leicht verletzt. Die Fahrspur in Richtung A 61 musste wegen Trümmerteilen und auslaufenden Betriebsmittel zeitweilig gesperrt werden, was zu nicht unerheblichen Behinderungen führte. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.