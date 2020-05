Vandalismus am Grünabfallsammelplatz

Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Kelberg. Zwischen Mosbruch und Kelberg kam es am späten Samstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt worden sind. Ein 22-Jähriger Mann aus dem Vulkaneifelkreis befuhr am Samstagabend, 16. Mai, gegen 23.25 Uhr, mit seinem Auto, in dem sich noch drei weitere Insassen befanden, die L 101 von Mosbruch in Richtung Kelberg. In einer scharfen Rechtskurve kam das…