Corona an Dauner Schule: 14 von 17 Test-Ergebnissen negativ

Rollerfahrerin verletzt

Zell. Eine 15-jährige Rollerfahrerin ist am Freitagnachmittag, 4. September, bei einem Unfall in Zell-Merl verletzt worden.Die junge Rollerfahrerin fuhr, so die Polizei, in der Hauptstraße auf einen vor ihr fahrenden, in eine Parklücke einbiegenden Pkw auf und verletzte sich hierbei. Das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren Kräfte der Polizei Zell…

