"Eklatante Fehleinschätzung"

Auge in Auge mit Falken und Dohlen

Kallmuth. Das sind Einblicke, die einem für gewöhnlich verwehrt bleiben. In Kallmuth kann man einen Blick in die Kinderstube von Turmfalken bzw. Dohlen werfen, die sich im Falkenkasten am alten Pfarrhaus befindet - die "FalconCam Kallmuth" macht es möglich!