Geschäfte unbegrenzt geöffnet

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Vulkaneifel am Samstag am fünften Werktag in Folge den Wert von 50 unterschritten. Nach den Zahlen des Kreisgesundheitsamtes lag die Inzidenz am Samstag bereits am sechsten Tag in Folge unter 50, jedoch veröffentlicht das RKI diese immer mit einem Tag Verzug - und dies ist auschlaggebend für Lockerungen oder Verschärfungen der Coronaregeln. Nach der aktuell gültigen 19. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz gelten am übernächsten Tag, also am heutigen Montag, weitere Lockerungen. Diese betreffen insbesondere die Bereiche des Einzelhandels, des Individualsports und des Probenbetriebs in der Breiten- und Laienkultur.

Die Kreisverwaltung teilt mit, dass ab heute Folgendes erlaubt ist:

Die Öffnung des Einzelhandels ohne Kontakterfassung und Terminvergabe. Die allgemeine Personenbegrenzung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter, Maskenpflicht und Abstandsgebot sind zu beachten.

Kontakterfassung und Terminvergabe. Die allgemeine Personenbegrenzung von einem Kunden pro zehn Quadratmeter, Maskenpflicht und Abstandsgebot sind zu beachten. Im Bereich des Sports: Das kontaktlose Training im Freien mit maximal zehn Personen zzgl. eines Trainers ist wieder möglich, die Kontakte sind zu erfassen.

Der Probenbetrieb in der Breiten- und Laienkultur (bspw. Theater) im Freien mit zehn Personen zzgl. einer leitenden Person, das Abstandsgebot ist zu wahren.

Darüber hinaus bleibt es bei den bisher geltenden Beschränkungen in den übrigen Bereichen. Dazu zählt unter anderem, dass die Außengastronomie für Personen, die einen Termin gebucht haben und einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen, geöffnet werden darf. Laut neuer Bundesverordnung gilt das nunmehr auch für Geimpfte und Genesene mit Nachweis.

Sofern der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder über 50 liegt, müssen die Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Über mögliche Änderungen wird die Kreisverwaltung Vulkaneifel entsprechend zeitnah informieren. Am gestrigen Sonntag lag die Inzidenz allerdings bei 34,6 und ist somit gegenüber Samstag (36,3) noch einmal gesunken. Somit weist der Landkreis Vulkaneifel derzeit laut RKI die niedrigste Inzidenz in Rheinland-Pfalz auf. Deutschlandweit liegt der Landkreis auf Platz neun der niedrigsten Inzidenzen.

In zwei Tagen, ab Mittwoch, 12. Mai, soll in die erste Stufe des "Perspektivplan Rheinland-Pfalz" starten. Der "Perspektivplan" gilt für alle Kreise und kreisfreien Städe in Rheinland-Pfalz, in denen nicht die Bundesnotbremse gilt - somit nach aktuellem Stand auch im Landkreis Vulkaneifel. Die Details werden laut Sttatskanzlei von den zuständigen Ministerien erarbeitet und die Landesregierung wird sich eng mit den Kommunalen Spitzenverbänden, den Industrie- und Handelskammern, dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sowie dem Einzelhandelsverband beraten und abstimmen. Ein Beschluss soll am morgigen Dienstag im Ministerrat getroffen werden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, das biete der stark betroffenen Tourismus- und Gastronomiebranche eine wichtige Perspektive insbesondere im Hinblick auf die anstehenden Pfingstferien.

Von Mittwoch an sollen als Stufe 1 grundsätzlich im gesamten Handel gleiche Bedingungen wie im Lebensmitteleinzelhandel gelten, zudem soll die Vermietung von Ferienwohnungen und die Übernachtung in Wohnmobilen mit eigenen sanitären Anlagen möglich sein. Weitere Anpassungen im Bereich Sport werden folgen. Rechtzeitig zum Pfingstwochenende, ab Freitag dem 21. Mai (Stufe 2) sowie ab Mittwoch, dem 2. Juni zu Fronleichnam (Stufe 3) sollen dann weitere Öffnungsschritte erfolgen.