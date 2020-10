Vulkaneifelkreis: Heimatjahrbuch 2021 ab sofort erhältlich

Dorf- und Stadtplätze im Portrait – Treffpunkt für Jung und Alt? - so lautet das Schwerpunktthema des vor wenigen Tagen druckfrisch eingetroffenen Heimatjahrbuches 2021 des Landkreises Vulkaneifel. Mehr als 80 ehrenamtliche Autorinnen und Autoren haben wieder einmal dazu beigetragen, dass ein diesmal sogar 272 Seiten umfassendes interessantes und informatives Heimatjahrbuch entstanden ist.

Im Rahmen des Schwerpunktthemas „Dorf- und Stadtplätze im Portrait“ erwarten den Leser Beiträge über die Dorfmitte vieler Orte in unserem Landkreis, über deren Entwicklung, deren Namensgeber oder über Geschichten und Anekdoten, die sich auf dem ein oder anderen Dorfplatz abgespielt haben.

Ein weiteres Schwerpunktthema hatte der Redaktionsausschuss noch kurzfristig im Frühjahr auf den Weg gebracht: Geschichte wird jetzt gemacht: Unser „neuer“ Alltag mit dem Corona-Virus. Obwohl den Autorinnen und Autoren nur vier Wochen Zeit gelassen wurde, sind auch hierzu über 20 Beiträge in der Kreisverwaltung Vulkaneifel eingegangen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem bisherigen Verlauf der Pandemie und den Erlebnissen der Menschen in unserem Landkreis beschäftigen. Die Beiträge betrachten die Einschränkungen während der Zeit des Lockdowns, aber auch die Möglichkeiten und der Ideenreichtum, der dadurch zu Tage kam und auch das Thema „Klopapier-Mangel“ wurde aufgegriffen.

Über die jüngste Geschichte des Landkreises informiert der bewährte Jahresrückblick, der die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren lässt. Neben Textbeiträgen zur Gegenwart widmen sich weitere Teile des Heimatjahrbuches wie immer der Heimat in der Literatur, der Natur und Landschaft sowie der Geschichte.

Es ist gute Tradition, dass die Kreisverwaltung Vulkaneifel die Autorinnen und Autoren zur Buchvorstellung in einen Betrieb im Landkreis Vulkaneifel einlädt. Erstmalig wurde auf Grund der Corona-Pandemie und der aktuell stark ansteigenden Fallzahlen hierauf verzichtet. In einem persönlichen Anschreiben hat Landrat Heinz-Peter Thiel allen Autorinnen und Autoren für ihren Beitrag gedankt und Ihnen das Buch auf diesem Wege zukommen gelassen. Ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle auch den Mitgliedern des Redaktionsausschusses: Madlene Steffes, Brigitte Bettscheider, Hubert Pitzen, Siegfried Czernohorsky, Dorothea Geßner-Blum und Verena Bernardy, die in stundenlanger Arbeit die eingehenden Texte Korrektur lesen, redigieren und eigene Texte einbringen. Auch hier gab es in diesem Jahr entsprechende Einschränkungen: So wurde auf ein persönliches Treffen im Redaktionsausschuss ebenso verzichtet wie auf das zweitägige gemeinsame Setzen des Buches im Verlag in Monschau. Für alles fanden sich elektronische Alternativen.

„Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern ganz viel Freude bei der Lektüre des Heimatjahrbuches 2021, ich versichere Ihnen es lohnt sich wieder einmal“, so Landrat Heinz-Peter Thiel. Übrigens mit der Ausgabe 2021 erscheint das Heimatjahrbuch des Landkreises Vulkaneifel bereits zum 48. Mal.

Beiträge für das neue Heimatjahrbuch 2022 können ab sofort eingereicht werden. Das neue Schwerpunktthema lautet: „Von Oma und Opa lernen – nachhaltiges Konsumverhalten liegt wieder im Trend“. Ansprechpartnerinnen in der Kreisverwaltung: Verena Bernardy, und Dorothea Geßner-Blum, Tel.: 06592/933-284,E-Mail: heimatjahrbuch@vulkaneifel.de

Das aktuelle Heimatjahrbuch 2021 ist ab sofort zum Preis von 7,50 Euro im örtlichen Buchhandel und in vielen Geschäften im Landkreis Vulkaneifel erhältlich.