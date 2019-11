2,1 Promille: Betrunken mit Lieferwagen unterwegs

Ein 43-jähriger Mann aus der VG Daun befuhr am Freitag, 1. November, um 13.47 Uhr, mit einem Lieferwagen die L 28 von Steinborn in Richtung Daun. An der Einmündung zur B257 missachtete er zunächst die Vorfahrt eines Autofahrers. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr der Mann in Schlangenlinien und touchiert mehrfach rechtsseitig diverse Bordsteine, kam nach rechts in den Grünstreifen und zudem mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wodurch jedoch niemand gefährdet wurde. Beim Verlassen des Kreisverkehrs "Bitburger Straße (B 257)/ Leopoldstraße " geriet das Fahrzeug des Fahrers aufgrund seiner abrupten Lenkmanöver derart ins Wanken, dass dieses umzukippen drohte. Die durch Zeugen verständigte Polizei Daun konnte den Fahrer in der Mehrener Straße in Daun kontrollieren. Ein Atemalkoholvortest bei dem Fahrer ergab einen von Wert 2,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.