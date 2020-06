Das Café Asyl ist zurück

Erneuter Brand bei Dreis-Brück

Dreis. Bereits vergangene Woche kam es in der Gemarkung zu mehreren Bränden, die laut Polizei vermutlich vorsätzlich gelegt worden waren. Am Montag, 8. Juni, 12.50 Uhr, wurde erneut ein Feuer in der Gemarkung Dreis-Brück gemeldet. Unbekannte Täter hatten einen Tannenbaum an einem Wirtschaftsweg, Nähe Nürburgquelle, in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich nicht auf umliegendes Gehölz…