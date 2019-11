Landespreis für Schreinerei

»Das Engagement, dass das Unternehmen Schreinerei Schüller gezeigt hat, ist nicht überall selbstverständlich«, sagte Detlef Placzek, Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung (LSJV), bei einem Betriebsbesuch in Waldkönigen. Anlass war die Auszeichnung des Betriebes mit dem Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 2019. Die Schreinerei Schüller ist ein traditionsreiches Familienunternehmen mit über 100-jähriger Firmengeschichte, das aktuell zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Grund für die Auszeichnung der Schreinerei ist das vorbildliche Verhalten für den Erhalt des Arbeitsplatzes eines verunglückten Mitarbeiters. Durch Umbaumaßnahmen und diverse Umstrukturierungen war es möglich, den Arbeitsplatz zu erhalten und dem Mitarbeiter einen Büroarbeitsplatz mit neuem Aufgabengebiet zu bieten. Neben der kreativen Planung und Organisation ist der Mitarbeiter jetzt auch für die Anleitung des Personals sowie für überwachende Tätigkeiten zuständig. »Für uns war dies das Normalste und es war uns gar nicht bewusst, dass dieses Engagement so etwas Besonderes ist,« so Rainer Schüller, Inhaber der Schreinerei anlässlich des Besuchs von Detlef Placzek.

Preis wird seit 1998 verliehen

Seit 1998 verleiht das Land Rheinland-Pfalz jährlich den Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen. Die Gewinner des Preises werden von einem Beratenden Ausschuss des beim LSJV angesiedelten Integrationsamtes ausgewählt. Das Gremium setzt sich zusammen aus Vertretern von Arbeitgebern, Arbeitnehmern, der Bundesagentur für Arbeit, Organisationen behinderter Menschen und des Landes. Der Preis wurde 2019 in fünf verschiedenen Kategorien vergeben. Die Schreinerei Schüller erhielt in diesem Jahr den Sonderpreis. Die offizielle Preisverleihung findet am 2. Dezember in Mainz statt.