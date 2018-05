Viele Chancen in der Eifel

»Von 20 Uhr bis 4 Uhr arbeite ich am liebsten. Da kann man nachts noch eine Runde schlafen und steht dann mit der Freundin auf und hat noch was vom Tag.« Die Arbeitszeiten einen Bäckers schrecken viele Leute ab, Kevin Schulz aus Boverath jedoch gefällt genau das. Er absolviert eine Ausbildung zum Bäcker und stellt seinen Ausbildungsplatz im neuen Ausbildungsmagazin »Eifel Starter« vor. Das Magazin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel (WFG) möchte Jugendlichen bei der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz in der Region helfen und verschiedene Berufsmöglichkeiten aufzeigen.

Vierteljährlich Infos rund um den Ausbildungsplatz

Dabei kommen so wie Kevin Schulz unter anderem die Auszubildenden selbst zu Wort und Berufe und Bertriebe aus der Eifel stellen sich vor. Darüber hinaus werden auch die weiterführenden Schulen präsentiert und es werden Tipps zu Bewerbungen, Krankenversicherungen und allem, was sonst noch so anfällt, gegeben. Für alle, die sich weiter informieren wollen, sind auch die Termine der nächsten Ausbildungsmessen in der Umgebung in dem Heft zu finden. Das Magazin »Eifel Starter« wird an den weiterführenden Schulen an potentielle Auszubildende verteilt. In diesem finden Eltern, Lehrer und die zukünftigen Auszubildenden in Form eines klassischen gedruckten Magazins und eines elektronischen ePapers vierteljährlich Infos zu möglichen Ausbildungsplätzen.

Facebook und Youtube

Auch auf der Facebook-Seite des »Eifel Starters« (www.facebook.com/AusbildungEifel/) und auf dem Youtube-Kanal des Magazins gibt es weitere Infos und Videos zu den im Heft vorgestellten Ausbildungsplätzen und Unternehmen. Judith Klassmann-Laux, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vulkaneifel, sieht viele Chancen bei den Unternehmen in der Vulkaneifel: »Hier sind global agierende High-Tech-Unternehmen und hochspezialisierte Handwerksbetriebe ansässig, die eine exzellente Ausbildung und beruflich sichere Perspektiven bieten.« Auch Landrat Heinz-Peter Thiel unterstreicht die hohe Qualität der Angebote: »Mit einer Ausbildung im Landkreis Vulkaneifel ist man absolut konkurrenzfähig und kann überall hingehen. Man kann aber auch mit besten Zukunftsaussichten hier bleiben.« Die erste Ausgabe des »Eifel Starter« wurde am 23. Mai veröffentlicht.



Mehr: www.eifel-starter.de