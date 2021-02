Paperwritings.com: Samples Of A Literature Review that Knows the Rules. Students are bombarded with tasks daily, but thankfully, Paper Writings is always there to help them out. If you are looking for an expert that will answer the call of the desperate student, then we are here to assist. With the deadline appearing closer, you are probably worried about homework becoming more complicated. After all, we have been on the market for quite some time to know that write paper request is not Seit Sonntag, 21. Februar, wurde die 15-jährige Jenny Fröhlich aus Gerolstein vermisst. Sie hatte gegen 13 Uhr das elterliche Anwesen mit unbekanntem Ziel verlassen. Letztmalig wurde die 15-Jährige dann von einer Zeugin am Sonntag gegen 14 Uhr am Gerolsteiner Brunnenplatz gesehen. Gegen 15 Uhr bestand der letzte telefonische Kontakt zu der Vermissten. Ermittlungen und eine Absuche verschiedener Örtlichkeiten mit einem Polizeihubschrauber hatten bis zum Dienstagmittag nicht zum Auffinden der Vermissten geführt, so dass die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst hatte.

Inzwischen ist Jenny Fröhlich von der Polizei in Nordrhein-Westfalen aufgegriffen worden. Umfangreiche Ermittlungen haben zur Feststellung des Aufenthaltsortes der 15-Jährigen im Kreis Mettmann geführt. Die Jugendliche befindet sich jetzt in der Obhut der örtlichen Polizei.