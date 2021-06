Diese Teams verdienen einen "Stern"

Die gemeinnützige Aktion Team mit Stern des Gerolsteiner Brunnen ist mittlerweile ein fester Bestandteil des sozialen Lebens in der Vulkaneifel. Anders als im letzten Jahr, als die Verleihung pandemiebedingt nur digital stattfand, konnten die Auszeichnungen dieses Jahr wieder persönlich im Rahmen einer Präsenzveranstaltung überreicht werden. Alle 13 Gewinnerteams waren bei der Übergabe der Auszeichnung mit jeweils einem Vertreter pro Team und selbstverständlich entsprechend der aktuell gültigen Hygieneauflagen vertreten. Bis zum Bewerbungsschluss Mitte April sind insgesamt 32 Bewerbungen eingegangen - nun hat die Jury nach Auswertung des bereits traditionellen Bevölkerungs-Votings die diesjährigen 13 Siegerprojekte ausgewählt. Die Gewinner-Teams erhalten jeweils individuelle Förderungen zwischen 1.000 Euro und 5.000 Euro. Das Besondere daran: Jedes Team legt die Höhe der Förderungssumme dabei individuell und projektbezogen selbst fest. Insgesamt stellt der Gerolsteiner Brunnen eine Summe von 50.000 Euro zur Verfügung.

"Da auch in diesem Jahr wieder zahlreiche fantastische Projekte eingereicht wurden, fiel uns die Auswahl der Gewinner außerordentlich schwer", erklärt Roel Annega, Vorsitzender der Geschäftsführung des Gerolsteiner Brunnen. "Das Team mit Stern hat für uns einen hohen Stellenwert und das wollten wir auch erneut mit diesem Beitrag zum sozialen und gesellschaftlichen Miteinander untermauern. In der Eifelregion hält man zusammen, auch in schwierigen und von einer Pandemie geprägten Zeiten. Wir sind stolz darauf, unsere Wurzeln hier in der Region mit ihren tollen Menschen zu haben." Erwähnenswert ist an dieser Stelle die Tatsache, dass jedes Projekt von einer Gerolsteiner Mitarbeiterin oder einem Gerolsteiner Mitarbeiter als Pate begleitet und natürlich auch leidenschaftlich unterstützt wird. Für die Dokumentation der Umsetzung ihrer Projekte sorgen die Teams mit Stern dabei selbst auf der eigens dafür ins Leben gerufenen Webseite, die unter www.team-mit-stern.de erreichbar ist. Auf der Facebookseite www.facebook.de/teammitstern tauschen sich die Beteiligten zusätzlich regelmäßig zu ihren Ideen und Erfahrungen aus.

Seit die Aktion im Jahr 2010 zum ersten Mal stattfand, hat der Gerolsteiner Brunnen mittlerweile weit über 200 innovative gemeinnützige Projekte mit einer Gesamtfördersumme von 650.000 Euro unterstützt.

Die geförderten Projekte im Überblick: