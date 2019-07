Einbruch in Gerolsteiner Imbiss

Am Montagabend, 22. Juli, gegen 23 Uhr, kam es laut Polizei zu einem Einbruch in Tino's Imbiss in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Ein noch unbekannter Mann drang durch ein gekipptes Fenster in den Imbiss ein und entwendete das Wechselgeld in Form eines niedrigen dreistelligen Betrages sowie zehn Dosen RedBull. Der Täter entfernte sich unter Mitnahme eines hochwertigen E-Bikes der Marke "Giant", welches er in dem Imbiss vorgefunden hatte. Bei dem Foto handelt es sich um ein Beispielbild des Fahrrades. Die Farben entsprechen denen des entwendeten Rades.

Hinweise zur Tat an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571/95000