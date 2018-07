Gerolstein wurde am Sonntag zu »Dixie-City«

Der Tag begann um 11.30 Uhr mit einem Gottesdienst und anschließender Instrumentensegnung in der Pfarrkirche St. Anna. Von dort aus starteten die anwesenden Musiker zu einer bunten »Streetparade« im Stil der Paraden in New Orleans. Die Parade zog, mit bunten Schirmen ausgestattet, zum Brunnenplatz. Hans Hermann Grewe, Vorsitzender des Gero-Teams, zeigte sich begeistert von der Parade. »Die Parade war der Hammer«, so Grewe. Auf dem Brunnenplatz lockten neben der Musik aber auch zahlreiche Foodtrucks beim Streetfood-Fesival die Besucher an. Neben deftigen Burgern und Pommes gab es unter anderem auch schwäbische Spezialitäten und süße Waffeln. Darüber hinaus war auch die Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag gut besucht.