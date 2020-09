Motorradfahrer schwer verletzt

„Heimarbeit“ der besonderen Art

Zülpich. Das Rote Kreuz im Kreis Euskirchen bietet einen Qualifizierungskurs für Tagespflegepersonen an. Dazu findet am heutigen Mittwoch, 16. September, 19 bis 20.30 Uhr ein Info-Abend in Euskirchen statt. Eine Anmeldung unter 02251/791184 ist erforderlich.