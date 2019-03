Treffpunkt für Karrieremacher

Im Grunde genommen ist eine Jobmesse nichts anderes als eine Partnerbörse – lediglich mit dem Unterschied, dass hier der Schwerpunkt auf Beruf und Karriere gelegt wird. So buhlen am Donnerstag, 28. März, kleinere und größere Unternehmen um die Gunst der Besucher bei der ersten Gerolsteiner Jobmesse, die von 10 bis 17 Uhr, ins Rondell (Stadthalle, Rondell 1, 54568 Gerolstein) lockt.

Namhafte Unternehmen

Neben dem Gerolsteiner Brunnen, der sowohl als Unterstützer der Jobmesse auftritt, als auch als Aussteller vor Ort ist, suchen am 28. März weitere namhafte Unternehmen neues Personal. Mit dabei: Der Discounter Lidl, die Bundeswehr, das Phantasialand, die Regionalmarke Eifel, das Lindner Hotel Nürburgring und die Deutsche Bahn – um nur einige zu nennen. Von 10 bis 17 Uhr bekommen Berufseinsteiger, Wiedereinsteiger, Jobwechsler und Existenzgründer jede Menge Informationen über diese und weitere Betriebe. Zugleich können sich beide Seiten – Arbeitgeber und potentieller Arbeitnehmer – ein wenig beschnuppern. Wer gut vorbereitet und der Berufsbranche entsprechend gekleidet ist, kann bei den Unternehmen gleich einen guten Eindruck hinterlassen und sich bei einer späteren Bewerbung auf ein Gespräch beziehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der Gerolsteiner Jobmesse hilfreiche Extras geboten werden. Dazu gehören Tipps und Checks zum Thema Anschreiben, Lebenslauf oder ganzen Bewerbungsmappen sowie ein Fotoshooting für das perfekte Bewerbungsbild, welches das Team von Dieter Greven Businessfotos anbietet.

Attraktive Fachvorträge

Ergänzt wird das umfangreiche Angebot der ersten Gerolsteiner Jobmesse durch Fachvorträge von sechs Experten. So thematisiert Imageberaterin Claudia Merz die Bedeutung des ersten Eindrucks und wie man wirkungsvoll auftritt. Branka Ternegg gibt ihren Zuhörern Tipps, wie sie im Vorstellungsgespräch überzeugen. »Hose voll und trotzdem gründen« lautet das Vortragsthema von Mona Wiezoreck, die in ihrem Vortrag Existenzgründern Tipps geben möchte.

Über das Thema »Arbeiten bei Gerolsteiner« referiert Mario Kaspari vom Gerolsteiner Brunnen. »Karrierestufen im Gesundheitswesen: Vom Praktikanten bis zur Abteilungsleitung« ist Titel des Vortrags von Mario Mertens, Fachpfleger für Intensivpflege und Anästhesie, im Marienhaus Klinikum Eifel. Hanna Theresa Kunze, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Agentur für Arbeit Trier verrät interessanntes zum Thema »Zurück in den Beruf – Den Wiedereinstieg meistern«.

Nachfrage nach Fachkräften ungebrochen

»Die dringende Suche renommierter Unternehmen nach Fachkräften verschiedenster Art ist ungebrochen«, erklärt Messeveranstalter Marco Berndt (Berndt Medien) die Intention eine Jobmesse in der Brunnenstadt durchzuführen. »Auf der Jobmesse in Gerolstein bringen wir Angebot und Nachfrage zusammen und das face to face«, betont Thomas Pelzer, Anzeigenleiter beim WochenSpiegel, der die erste Gerolsteiner Jobmesse präsentiert.

Mehr Informationen zur ersten Gerolsteiner Jobmesse finden Interessierte im Web unter www.jobmesse-gerolstein.de