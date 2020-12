LKW-Fahrer weicht Radfahrer aus und kommt von StraÃŸe ab

Eine Hommage an den »Mark Twain der Eifel«

»Moet ihr su ne Bohei ömm mich maache?« Das sei, versichern die Akteure, die sich in der Filiale der VR-Bank Nordeifel in Blankenheim versammelt hatten, die bescheidene, aber zufriedene Reaktion von Fritz Koenn auf ein Gesamtkunstwerk gewesen, das ihm gewidmet ist.