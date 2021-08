Schalke und FCK kicken für Kinder

Das Hochwasser der Ahr hat auch zahlreiche Spielplätze und Sportstätte in Mitleidenschaft gezogen. Teilweise sind sie nicht oder nur noch mit Einschränkungen bespielbar. Doch gerade in diesen Zeiten brauchen Kinder Normalität und einen Ort, wo sie Sicherheit erfahren, unter sich sind, spielen, lachen und toben können - eine Situation, um die auch der SV 1921 Nohn, der in diesem Jahr auf eine 100-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken kann, weiß und helfen will. Mit einem Benefiztag unter dem Motto "Kicken für Kinder" startet der Verein einen Spendenaufruf. Unterstützt wird der Verein dabei von namhaften Kickern aus gleich zwei der traditionsreichsten Bundesliga-Mannschaften.

Der Benefiztag findet am kommenden Sonntag, 29. August, auf den Sportplatz in Nohn statt. Er startet um 11 Uhr mit dem Frühschoppen, der musikalisch vom Musikverein Nohn begleitet wird. Um 13 Uhr tritt auf dem Fußballplatz die U19 des VfR Krefeld-Fischeln gegen die U19 des TuS Koblenz an. Der Höhepunkt des Tages beginnt um 15.15 Uhr. Dann treten in einem Blitzturnier die Traditionself des FC Schalke 04, die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern und eine Ü40-Auswahl aus Nohn gegen des runde Leder.

Erlöse aus der Versteigerung von Trikots und Fanartikeln sowie das Eintrittsgeld in Höhe von fünf Euro fließen komplett in den Wiederaufbau der Spielplätze und Sportstätten. Moderiert wird das Geschehen vom ehemaligen Stadionsprecher des FSV Mainz 05, Klaus Hafner. Unterstützt wird der Benefiztag "Kicken für Kinder" auch durch die Energieversorgung Mittelrhein (evm). "Dieses Handeln der Solidarität ist großartig und zeigt den so wichtigen Zusammenhalt auch in schwierigen Situationen," sagt Marcelo Peerenboom, Pressesprecher der evm. "Als regionales Unternehmen übernehmen auch wir Verantwortung und unterstützen an dieser Stelle sehr gerne mit einer Spende von 500 Euro."

"Der SV Nohn hat ein Spendenkonto eingerichtet", sagt Marco Collet, Bürgermeister der Ortsgemeinde Dankerath und Initiator des Benefiztags. "Wir freuen uns über jeden Euro, mit dem wir unseren Kindern schnell wieder einen Anziehungspunkt in ihren Heimatdörfern geben können. Dafür danke ich Ihnen und auch allen Teilnehmern und Besuchern im Voraus von Herzen." Das Spendenkonto des SV Nohn ist unter der IBAN DE39 5865 1240 0000 4274 27 mit dem Stichwort "Benefizspiel 29.08.21" erreichbar.

Der Benefiztag findet unter den bekannten Hygienevorschriften statt. Der Zutritt erfolgt unter der Voraussetzung geimpft, genesen oder getestet. Eine Teststation wird eingerichtet.