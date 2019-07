Starkregen in Niederehe

In der Nacht von Samstag, 27. Juli, auf Sonntag, 28. Juli, sorgte Starkregen für einen Großeinsatz mehrerer Wehren in Niederehe. Ab 2.30 Uhr kam es laut der Freiwilligen Feuerwehr Niederehe in der Ortslage Niederehe zu mehreren vollgelaufenen Kellern und Unterspülungen, infolgedessen auch eine Straßenlaterne an einer Brückenbaustelle umkippte. Hinzu kam, dass sich mehrere Kanaldeckel aufgrund der Wassermassen anhoben. Im ehemaligen Reiterhof stand der Kellergeschoss ebenso unter Wasser wie in mindestens zehn weiteren Wohnhäusern. Besonders schlimm für die Niedereher Wehrleute: Das eigene Feuerwehrgerätehaus stand ebenso knöchelhoch im Wasser und Schlamm. Unterstützt wurde die Freiwillige Feuerwehr Niederehe unter Einsatzleitung des neuen Wehrleiters der VG Gerolstein, Sascha Löbens, von den Wehren aus Leudersdorf, Üxheim und Hillesheim sowie Lissendorf mit weiteren Hochwasserschmutzpumpen. Als letzte Wehr konnte die Feuerwehr Niederehe nach Reinigung des eigenen Gerätehauses gegen 15 Uhr wieder einrücken.

Weitere Einsatzstellen lagen in Ahütte, Kerpen, Stroheich und Zilsdorf, so Sascha Löbens. Somit waren in der Nacht auf Sonntag die Wehren aus Hillesheim, Kerpen, Leudersdorf, Niederehe, Oberehe, Stroheich, Üxheim, Zilsdorf sowie die Feuerwehr-Einsatzzentrale Hillesheim im Einsatz.